Jubiläum für Wiener U-Bahn-Stars

Seit einem Jahr treten die U-Bahn-Stars an mittlerweile sechs Standorten in Wien auf. 6.000 Auftritte waren es in dieser Zeit, Rund 40 Künstlerinnen und Künstler aus 14 Ländern treten auf. Zum Jubiläum wird eine CD produziert.

Hafer, Passive Elephant, Shay Grey, Reyhan oder Haus 2/3: Diese verschiedenen Musiker und noch zahlreiche andere mehr verbindet ihr Engagement bei den Wiener Linien. Gruppen oder Solisten spielen Klassik, Rock, Pop, Folk, Country oder Austropop, ganz offiziell in insgesamt sechs Wiener U-Bahnstationen. Was als Versuch vor einem Jahr begann, ist mittlerweile offenbar fester Bestandteil. Die Rückmeldungen der Fahrgäste sind sehr positiv, heißt es bei den Wiener Linien.

Wiener Linien/Johannes Zinner

Sprungbrett für andere Bühnen

Mit ihren Auftritten tragen sie laut Wiener Linien auch dazu bei, dass die Akzeptanz gegenüber Straßenmusikern wächst. Nachwuchskünstler bekommen erste Auftrittschancen, für die etablierteren Künstler ergeben sich neue Möglichkeiten. So werden immer wieder U-Bahn-Stars für Auftritte oder Aufnahmen anderswo gebucht.

Eine besondere Aufnahme steht ihnen allerdings noch bevor. Um das Jubiläum in Wien gebührend zu feiern, ist für Herbst die Produktion einer eigenen CD der U-Bahn-Stars geplant. Produziert wird die CD am neuen europäischen Flagship-Campus des Medieninstituts SAE in der Hohenstaufengasse im 1. Bezirk. "Es ist ein weiterer Schritt, unser neues Campus-Konzept, das eine intensive Vernetzung mit der Wiener Musik-, Kultur- und Kunstszene vorsieht, lebendig zu gestalten“, sagt Christian Ruff, SAE-Campus Manager.

Vorbilder in New York und London

Derzeit treten die U-Bahn-Stars in den Stationen Westbahnhof, Karlsplatz, Praterstern, Stephansplatz, Schwedenplatz und Spittelau zwischen 15.00 und 23.00 Uhr auf. Vorbild für das Projekt sind Metropolen wie London oder New York, wo schon seit längerem Musikerinnen und Musiker ausgewählt werden, die dann in verschiedenen U-Bahn-Stationen spielen.

