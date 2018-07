Auftakt für O-Töne-Festival

Einen sommerlichen Einblick in die aktuelle heimische Literatur bietet ab heute Abend wieder jeden Donnerstag das O-Töne-Festival im Wiener MuseumsQuartier. Der Wiener Robert Seethaler eröffnet den Lesereigen.

Robert Seethaler eröffnet mit seinem neuen Roman „Das Feld“ den Lesereigen, der an acht Donnerstagabenden wieder je einen arrivierten und einen Debüt-Autor zusammenspannt. Vor ihm liest die in Berlin lebende Grazer Autorin Marie Gamillscheg aus ihrem Debüt „Alles was glänzt“. Zum traditionellen musikalischen Auftakt präsentiert der Wiener Lied- und Klangkünstler Stefan Sterzinger im Trio Auszüge aus seinem im Herbst erscheinenden neuen Album.

Christoph Welkovits

Debütschiene wird fortgesetzt

Neben Seethaler sind auch Arno Geiger (19.7.), Milena Michiko Flasar (26.7.), Norbert Gstrein (2.8.) und David Schalko (9.8.) mit Lesungen aus ihren jüngsten Werken zu Gast, Kostproben aus Herbst-Neuerscheinungen gibt es mit Verena Roßbacher (16.8.) und Daniel Wisser (23.8.), und zum Abschluss mit Peter Henisch eine Geburtstagslesung zum 75er (30.8.).

Jeweils vor den Hauptlesungen findet auch heuer wieder die Debütschiene des Literaturfestivals statt, die von der Literaturexpertin Daniela Strigl zusammengestellt wurde. Neben der Grazerin Gamillscheg lesen auch Yara Lee, Barbara Rieger, Ljuba Arnautovic, Helmut Neundlinger, Tanja Paar, David Fuchs und Bernhard Strobel.

