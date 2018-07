ÖBB testen Musik in Wiener Bahnhöfen

Ein Jahr nach Einführung der „U-Bahn-Stars“ in den Wiener Linien testen auch die ÖBB Musik am Bahnhof Handelskai. Vorerst soll es klassische Musik sein, die über die Lautsprecher gespielt wird.

„Wer sich wohlfühlt, fühlt sich automatisch etwas sicherer“, sagt ÖBB-Sprecherin Juliane Pamme. Um dieses Wohlbefinden künftig auch in den Bahnhöfen der ÖBB herzustellen, testet das Unternehmen klassische Musik am Bahnhof Handelskai in Brigittenau. „Klassische Musik hat diesen wohlfühl- und ruhigen Charakter“, so Pamme.

ORF

Der erste Test fand bereits vergangene Woche statt. Ziel war es, herauszufinden, wie die Musik bei den Fahrgästen ankommt. Auch die richtige Lautstärke musste getestet werden, um sicherzustellen, dass die betrieblichen Durchsagen am Bahnhof nicht gestört werden.

Klassische Musik per Zufallsgenerator

Für die Musik wird ein System eingesetzt, das bereits seit einigen Jahren in anderen Regionen, wie etwa am Hauptbahnhof Innsbruck, eingesetzt wird: Per Zufallsgenerator wird die klassische Musik dabei über Lautsprecher abgespielt.

Ob es in Zukunft auch eine Ausweitung auf Live-Musik geben wird, wie es seit einem Jahr die Wiener Linien mit dem Projekt der „U-Bahn-Stars“ machen, sei derzeit aber nicht klar. Konkrete Pläne über derartige Ausweitungen gäbe es nicht.

In den kommenden Wochen soll immer wieder getestet werden, wie die Musik bei den Gästen ankommt. Voraussichtlich gegen Ende des Sommers soll dann die Entscheidung fallen, ob das Projekt auf längere Zeit am Handelskai eingesetzt wird. Laut Pamme sei auch eine Ausweitung auf die weiteren Bahnhöfe Wiens möglich.

