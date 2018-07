Post eröffnet neue Filialen im September

Nachdem Post und BAWAG getrennte Wege gehen, verliert die Post in Wien 42 Filialen bis Ende 2019. Noch heuer sollen 17 Filialen übersiedeln oder von Postpartnern übernommen werden. Die ersten neuen Filialen eröffnen im September.

Zum Börsengang kündigte die BAWAG im Oktober des Vorjahres an, die langjährige Vertriebspartnerschaft mit der Österreichischen Post aufzukündigen. Nun muss sich die Post bis Ende kommenden Jahres neue Filialen suchen - mehr dazu in „Trennungsphase“: Post schließt Filialen.

Von den insgesamt 42 betroffenen Standorten in Wien werden noch bis Jahresende 17 ersetzt, heißt es von der Post. 13 übersiedeln an neue Standorte, vier werden von Postpartnern übernommen. „Im September eröffnen wir dann die ersten neuen Standorte. Es werden voraussichtlich drei sein“, so Postsprecher David Weichselbaum.

Post verspricht „Wohlfühlkonzept“

Mindestens zehn der neuen Standorte, die noch ihn diesem Jahr eröffnen sollen, sind mit einem „Wohlfühlkonzept“ ausgestattet, so der Sprecher. Das Konzept beinhalte etwa eine Selbstbedienungszone, einen Bereich mit Sitzgelegenheit, Kaffee- und Wasserspender, eine Kinderecke oder ein Ticketsystem, das zum nächsten freien Schalter weist.

Wie viele Postpartner bis Ende 2019 einzelne Filial-Standorte ersetzen sollen und wo genau die restlichen neuen Filialen eröffnen werden, steht laut Weichselbaum derzeit noch nicht fest. Es sollen jedenfalls nicht weniger werden. „Wir beabsichtigen das Netz an Postgeschäftsstellen in Wien insgesamt weiter zu verdichten“, so der Sprecher.

Änderunge bei Postfilialen in Wien (2018) Alter Standort Neuer Standort 1024 Wien, Lassallestraße 38 1024 Wien, Elderschplatz 4 1213 Wien, Brünner Straße 133 1213 Wien, Trillergasse 4 1140 Wien, Hütteldorfer Straße 209 1140 Wien, Felbigergasse 37 1023 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 1023 Wien, (noch kein Post Partner gefunden) 1022 Wien, Praterstraße 68 1022 Wien, Schüttelstraße 77a (Post Partner) 1035 Wien, Kardinal-Nagl-Platz 12 1035 Wien, Gestettengasse 2a 1233 Wien, Levasseurgasse 1 1233 Wien, Levasseurgasse 2 (Post Partner) 1194 Wien, Heiligenstädter Straße 113 1194 Wien, Mooslackengasse 17 (Post Partner) 1113 Wien, Thürnlhofstraße 30 1114 Wien, Mühlsangergasse 42 1025 Wien, Taborstraße 37 1025 Wien, Obere Donaustraße 73 1215 Wien, Prager Straße 203 1215 Wien, Berlagasse 7-11 1106 Wien, Favoritenstraße 132 1106 Wien, Troststraße 11 1203 Wien, Wallensteinstraße 32 1203 Wien, Wallensteinstraße 33 1165 Wien, Thaliastraße 140 1165 Wien, Thaliastraße 136 1183 Wien, Gersthofer Straße 65 1183 Wien, Gersthofer Straße 73 1254 Wien, Rennbahnweg 40 1254 Wien, Wagramer Straße 195 1174 Wien, Hernalser Hauptstraße 133 Verlagerung nach 1170 Wien, noch kein genauer Standort

„Es ist nur eine Herumrennerei“

Eine Filiale die geschlossen wird, ist jene in der Lassallestraße 38 in der Leopoldstadt. Noch in diesem Jahr wird hier die Post ausziehen. Stattdessen eröffnet eine neue Filiale beim Elderschplatz. Zu Fuß liegen 15 Minuten zwischen den Standorten. Passantinnen und Passanten sind eher skeptisch. „Es ist schade, ich wohne da in der Nähe, aber da kann man nichts ändern“, meint ein Mann. „Es ist schlecht für die Leute, es ist nur eine Herumrennerei“, ein anderer.

Auch am Standort Kardinal-Nagl-Platz wird das gemeinsame Logo von BAWAG und Post noch in diesem Jahr verschwinden. Der neue Standort der Postfiliale soll dann aber gleich ums Eck in der Gestettengasse sein.

Kooperationsabsage der Volksbanken

Mit wem die Post nach der BAWAG-Trennung künftig zusammenarbeiten wird, ist weiter offen. Die Post hatte im Juni mit den Volksbanken einen potenziellen Kooperationspartner verloren. „Das ist zu akzeptieren“, sagte Postsprecher Michael Homola. „Nichtsdestotrotz gibt es noch weitere Optionen.“ Man wolle im Laufe des heurigen Jahres eine Lösung finden, um nach 2019 - wenn die derzeitige Kooperation mit der BAWAG endet - weiterhin Finanzdienstleistungen anzubieten.

