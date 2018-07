KH Nord: 610.000 Euro für Brunnen versenkt

Das Krankenhaus Nord kommt nicht aus den Schlagzeilen: Der Krankenanstaltenverbund (KAV) investierte auf dem Areal 610.000 Euro in einen Brunnen, der aber nie realisiert wurde. Laut Stadt machte ein externer Gutachter einen Fehler.

Im Jahr 2012 wollte der KAV Brunnenwasser zur Beheizung des Krankenhauses Nord verwenden. Die MA 58 (Wasserrecht) bewilligte das Vorhaben, und die MA 45 (Wiener Gewässer) meldete in einem Gutachten auch keine Bedenken an. Also investierte der KAV in die Planung und den Bau von Strom- und Rohrleitungen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtete.

Doch aus dem Brunnen sollte nichts werden. Die Wiener Gewässer Management GmbH hatte festgestellt, dass der Brunnen eine Altlastensicherung in der Nähe gefährdet. Die genehmigte Wasserentnahme hätte laut dem Zeitungsbericht von 300 Liter pro Sekunde auf 30 Liter pro Sekunde reduziert werden müssen. Damit war das Brunnenprojekt vom Tisch. 610.000 Euro wurden so laut dem Zeitungsbericht insgesamt versenkt.

Laut MA 58 hatte Sachverständiger Fehler gemacht

Der Rechnungshof kritisierte in seinem Bericht zum KH Nord, dass MA 45 und 58 das Gewässermanagement für Altlasten nicht zeitgerecht eingebunden hatten. Laut der MA 58 hatte ein gerichtlich beeideter Sachverständiger einen Fehler gemacht.

„Die Ausführungen des externen Gutachters erwiesen sich jedoch in einem Punkt als nicht richtig, daher folgten Verhandlungen zur Reduktion der Entnahme, bis die Bescheidauflagen der MA 58 Wasserechtsbehörde - also ‚keine Auswirkungen auf benachbarte Wasserbenutzungsrechte‘ - wieder erfüllt wurden. Um diese Auflagen zu erfüllen, musste die Grundwassermenge, die entnommen werden durfte, reduziert werden. Diese war dem Antragsteller dann aber für das geplante Projekt zu gering“, heißt es in einer Stellungnahme der MA 58 gegenüber wien.ORF.at.

Stadt prüft „Möglichkeit eines Regresses“

Auf Anfrage bei Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt es zu dem Fall: „Die Stadt prüft die Möglichkeit eines Regresses.“ Erst im März hatte die Beauftragung eines Energetikers beim Bau des KH Nord für Aufsehen gesorgt. Er war damit beauftragt worden, um 95.000 Euro einen „Energie-Schutzring“ um das Spital zu legen. Auch die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein - mehr dazu in Energetik im KH Nord: Staatsanwalt prüft.

