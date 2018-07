Großeinsatz der Polizei vor Parlament

Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei vor dem Parlament in Wien. Ein Mann ist auf einen davorstehenden Glascontainer geklettert und droht offenbar mit Suizid. Der Ring ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Selbstmordgedanken und deren Angehörige sowie Hilfseinrichtungen in Österreich: www.suizid-praevention.gv.at

Das Motiv des 26-jährigen Syrers ist unklar, er betonte jedoch, dass er „nach Hause“ möchte. Sein Asylstatus musste noch abgeklärt werden, sagte Pressesprecher Daniel Fürst an Ort und Stelle. Der Mann befindet sich seit etwa 10.00 Uhr auf dem Glascontainer, der als Infopoint eingerichtet wurde, wo über die laufende Parlamentssanierung informiert wird. Ein Verhandlungsteam der Polizei sowie ein Dolmetscher sind an Ort und Stelle und „sprechen mit dem Mann über seine Beweggründe“, so Fürst.

Laut Zeugenaussagen hielt der Mann einen Zettel in der Hand und hatte sich einen Strick um den Hals gelegt. Vor dem Parlament befanden sich Dutzende Einsatzkräfte, darunter die Polizeieinheiten WEGA, Bereitschaftseinheit und Diensthundeeinheit. Die Polizei sperrte auch den Ring zwischen Operngasse und Parlament. Auch die Straßenbahn-Ringlinien fahren derzeit nicht. Die Baukräne für die Sanierungsarbeiten am Parlament waren unterdessen weiterhin in Betrieb.

Parlament wird derzeit saniert

Der etwa acht Meter hohe Container steht vor dem Parlament, da das Gebäude derzeit saniert wird. Die Arbeiten laufen, vor wenigen Tagen wurden die großen Figuren am Parlament entfernt. Im Inneren des Gebäudes wurden bereits umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt sowie erste Decken und Wände abgebaut.

