KAV-Chef vor Untersuchungskommission

Hohe Kosten, lange Verzögerungen: Seit Mitte Juni versucht eine Untersuchungskommission, die politische Verantwortung rund um das Krankenhaus Nord zu klären. Heute ist der erste Zeuge vor das Gremium geladen.

Nach einem Lokalaugenschein der Kommission ist nun die Nummer eins der Zeugenliste geladen: Herwig Wetzlinger, derzeit Chef des Krankenanstaltenverbundes. Er ist seit Ende 2017 im Amt, zur Vergangenheit wird er daher nur wenig sagen können. Vielmehr soll er Auskunft über den aktuellen Stand und den weiteren Fahrplan geben. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Frage, wann der erste Patient behandelt werden kann.

Mitte Juni beantwortet Wetzlinger das noch so: „Wir werden im Juni nächsten Jahres mit dem Patientenbetrieb beginnen, bis August werden alle Strukturen in Vollbetrieb sein und im September dann auch der Patientenbetrieb“, so Wetzlinger.

Maximaler Kostenrahmen: 1,341 Milliarden Euro

Ein Vollbetrieb im Herbst 2019 ist auch das fixe Ziel des zuständigen Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ). Auch zu den Kosten - ebenfalls Thema der Kommission - hat er sich schon geäußert. „Der maximale Kostenrahmen beträgt eine Milliarde und 341 Millionen Euro“, so Hacker. Außerdem hofft die Stadt, einige Ausgaben durch Regressforderungen an Unternehmen und Gutachter zurückzubekommen. Rechnungshof und Opposition sehen die Erfolgschancen dieser Klagen skeptisch - die Opposition rechnet mit weit höheren Kosten.

Das Krankenhaus Nord sorgt immer wieder für Schlagzeilen, zuletzt mit einem Brunnen um mehr als 610.000 Euro, der dann nie in Betrieb gegangen ist. Das Krankenhaus wollte das Grundwasser nutzen, im Laufe der Arbeiten zeigte sich aber, dass eine Nutzung die umliegenden Grundstücke massiv beeinträchtigen würde - mehr dazu in KH Nord: 610.000 Euro für Brunnen versenkt.

Rot-grüne Mehrheit in Kommission

Ähnlich bekannte Beispiele waren etwa eine zu niedrig gebaute Rettungseinfahrt oder ein energetischer Schutzring. Unter anderem deshalb setzten die Regierungsparteien SPÖ und Grüne eine gemeinderätliche Untersuchungskommission ein, die sich Mitte Juni konstituierte. Sie besteht aus Mitglieder der Regierungsparteien sowie der Opposition - mehr dazu in Startschuss für KH-Nord-Kommission.

Rot und Grün haben allerdings eine Mehrheit - und können daher unter anderem entscheiden, ob ein Zeuge geladen wird oder nicht. Wer nach KAV-Chef Wetzlinger aussagen soll, steht derzeit noch nicht fest. Fix sind nur die weiteren Termine. Die Kommission wird auch über den Sommer alle zwei Wochen zusammentreten.

