Weniger Radunfälle durch Begegnungszone

Seit der Eröffnung der Begegnungszonen in der inneren Mariahilfer Straße ist die Zahl der Radunfälle zurückgegangen. Die Radlobby unterstützt daher auch eine Begegnungszone für die Rotenturmstraße.

Im Auftrag der Radlobby hat die Technische Universität Wien eine Studie durchgeführt. Der Vergleich zeigt im Jahr 2012 51 Zustammenstöße mit Radbeteiligung in der inneren Mariahilfer Straße. Damals war der Einkaufsboulevard eine ganz normale Strasse mit etwas breiteren Gehsteigen.

Seither ist die Zahl kontinuierlich gesunken, 2016 etwa gab es nur mehr elf Zusammenstöße. Demgemäß ist auch die Zahl der Verletzen bei Radunfällen auf der Mariahilfer Straße zurückgegangen und zwar von 120 Personen auf zuletzt 20.

Begegnungszone auch für Rotenturmstraße?

Die Radlobby fordert auf Grundlage der Ergebnisse weitere Begegnungszonen in der Stadt. Diskutiert wurde zuletzt etwa über die Rotenturmstrasse in der Innenstadt. Dagegen haben sich die Oppositionsparteien im Rathaus ausgesprochen, die ÖVP-Bezirksvorstehung präsentierte einen Plan für Zufahrtsbeschränkungen in der Innenstadt - mehr dazu in City prüft Zufahrtsbeschränkungen und Wirbel um neue Rotenturmstraße: ÖAMTC dafür.

Seit der Vorwoche gibt es eine neue Begegnungszone in der Lange Zone in der Josefstadt. Diese Zone zwischen Josefstädter Straße und Hugo-Bettauer-Platz ist 150 Meter lang, Radfahren ist in beide Richtungen möglich - mehr dazu in Begegnungszone Lange Gasse eröffnet.

