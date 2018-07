STRABAG baut „Triiiple“-Wohntürme

Österreichs größter Baukonzern STRABAG wird drei Wohntürme am Donaukanal in Wien-Erdberg errichten. Die „Tripple“-Türme sind jeweils über 100 Meter hoch. Die Arbeiten sollen im August beginnen.

Der Auftragswert belaufe sich auf 110 Millionen Euro, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der STRABAG. In zwei Türmen entstehen 480 Eigentumswohnungen, in einem Turm 670 Mikroapartments. Auftraggeber sind Soravia und ARE Development. Mit dem Bau soll im August begonnen werden, bis zum Sommer 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Bei einer Präsentation des Turmprojekts im Vorjahr wurde auch eine Überplattung der A4 vorgestellt - damit soll ein direkter Zugang zum Donaukanal sichergestellt werden. Neben der Überplattung wird auch in die Einrichtung eines Kindergartens in der Sockelzone und in die Erweiterung in den Schulstandort Dietrichgasse investiert - mehr dazu in Wohntürme entstehen auf Zollamtareal.

Bis zum Jahr 2002 befand sich auf dem Gelände das Zollamt. Beim Abriss des alten Gebäudes musste Asbest aufwändig entfernt werden - mehr dazu in Asbest in Zollamtsgebäude wird entfernt und Drei Türme statt Zollamt.