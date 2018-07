Aktivisten wollen oBikes „befreien“

In fünf einfachen Schritten könne jeder eines der orange-grauen oBikes „befreien“, erklären die Initiatoren von LibreBike. Auch in Wien wurden schon einige Räder des insolventen Anbieters geknackt - das Vorgehen ist aber illegal.

Der Ausgangspunkt für die „Befreiungsaktion“ war die Ankündigung, dass oBike insolvent sei - und deswegen das Geschäft einstellt. Die Leihräder sind jedoch nach wie vor in Wien, laut Stadt gibt es von den Betreibern keine Auskünfte über das weitere Vorgehen - mehr dazu in OBike „nicht mehr erreichbar“.

ORF

„Befreiung“ illegal

Der Ansatz von LibreBike ist anarchistisch. „Was, wenn Fahrräder einfach ein öffentliches Gut wären, dafür da um von allen benutzt zu werden“ fragen die Aktivistinnen und Aktivisten auf ihrer Website. Selbst sehen sie sich in der Tradition vom „Witte Fietsplan“ („Weißer Fahrradplan“) des niederländischen Anarchisten Luud Schimmelpennink.

Fünf Schritte brauche es, um die oBikes zu „befreien“ - dazu benötigt man nur einen Schraubenzieher, einen Bohrer und ein Essstäbchen. „Das Aufbrechen der Fahrräder ist illegal“, warnt jedoch der Fahrradbeauftragte der Stadt Wien, Martin Blum. „Es kann als Sachbeschädigung gewertet werden und wenn man es überhaupt mitnimmt und verwendet, ist es als Diebstahl zu werten.“

ORF

Kein Verständnis von Stadt

Die geknackten Fahrräder bekommen sogar einen neuen Anstrich, auf der Website werden Vorlagen für Aufkleber angeboten. Nach der Benützung sollen die Räder im öffentlichen Raum stehengelassen werden. Bei Blum stößt das auf wenig Verständnis: „Für die Stadt bringt das wenig, weil sowieso anzunehmen ist, dass die Fahrräder in einiger Zeit kaputt sind und dann entfernt werden müssten.“

Kritik an oBike und Co. gab es schon länger, vor allem daran, dass die Räder entweder illegal abgestellt oder defekt einfach irgendwo liegen gelassen werden. Ab 1. August gelten neuen Regelungen für Leihräder, dann kann die Stadt die Räder auch selbst entfernen - mehr dazu in Leihfahrräder ab August neu geregelt. Weiter offen ist, ob die Kundinnen und Kunden die Kaution zurückbekommen, die sie vor der Nutzung hinterlegen mussten.

