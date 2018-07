Künstlerhaus-Eröffnung verzögert sich

Die Wiedereröffnung des Künstlerhauses verzögert sich abermals. Zunächst war von einer Eröffnung im Frühjahr 2019 die Rede, nun wird als möglicher Termin der Herbst nächsten Jahres genannt.

Als Grund für die Verzögerung werden Planänderungen bei der Renovierung der Dachkonstruktion genannt. Seit zwei Jahren ist das Künstlerhaus bereits geschlossen, vor einem Jahr hatte der Abriss des Glasdaches über dem Plastikersaal unter Künstlern für Proteste gesorgt - mehr dazu in Künstlerhaus: Protest gegen „Zerstörung“.

Künstlerhaus

Kosten steigen auf 40 Millionen Euro

Dieser Abriss sei aufgrund des Platzbedarfs für Büroräume und einem Veranstaltungssaal nötig geworden, so Geschäftsführer Peter Zawrel. Änderungen gibt es auch im Finanzplan: Ursprünglich war von rund 30 Millionen Euro die Rede, jetzt bewegt sich die Summe laut Zawrel gegen 40 Millionen.

Der künstlerische Leiter Tim Voss sieht die Verzögerung gelassen: „Großbaustellen wie diese sind immer für Überraschungen gut und darauf sind alle Akteure vorbereitet.“ Voss wird das Ausweichquartier in Margareten in der Siebenbrunnengasse vier Monate länger bespielen. Die Wiedereröffnung des Künstlerhauses ist für Oktober 2019 geplant. Dort soll unter anderem die als Dauerleihgabe an die Albertina übergebene Sammlung Essl gezeigt werden.

