Sonntagsöffnung wegen U-Bahn-Baus?

Die Geschäftsleute des Siebensternviertels in Wien-Neubau streben eine Sonntagsöffnung für die Zeit des U-Bahn-Baus ab 2019 an. Im Herbst soll in der Entwicklungskommission des Bezirks eine Entscheidung fallen.

Als „Ausnahmesituation“ hat Margit Johannik, Obfrau der IG Siebensternviertel, gegenüber der „Bezirkszeitung“ die Bauarbeiten für die neue Trasse der U2 bezeichnet. Arbeiten werden laut Gesetz von Montag bis Samstag zwischen 6.00 und 22.00 Uhr möglich sein. Eine Tourismuszone wäre daher für Johannik eine „Maßnahme, um Betrieben eine Öffnung ihrer Geschäfte außerhalb dieser Zeiten zu ermöglichen“.

Die ÖVP Neubau hat den Vorschlag per Antrag in einer Bezirksvertretungssitzung unterstützt. Von NEOS wird eine Tourismuszone laut „Bezirkszeitung“ begrüßt, von der SPÖ abgelehnt, die FPÖ ist für einen Fonds. Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) kann sich eine Zone „in dieser speziellen Situation“ zwar vorstellen, aber nicht für große Ketten.

Baubeginn für U2-Trasse 2019

Diskutiert wird neben der Sonntagsöffnung auch noch über geänderte Öffnungszeiten unter der Woche und Aktionen wie ein Late-Night-Shopping. Im Herbst wird der Vorschlag in der Bezirksentwicklungskommission gemeinsam mit Sozialpartnern und Behörden behandelt. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) fordert zwar schon seit Längerem in bestimmten Gebieten die Sonntagsöffnung, aber im Siebensternviertel könnte man sich eher längere Öffnungszeiten am Samstag vorstellen.

Die Arbeiten für die U2 im Bereich Neubaugasse werden bis zu fünf Jahre dauern. Die bisherige U3-Station wird mit der Verbindung zur U2 zu einem Knotenpunkt, für die Bauarbeiten werden Kirchen- und Lindengasse teilweise gesperrt. Geschäftsleute und Anrainer zeigen sich wegen der Behinderungen besorgt - mehr dazu in Anrainerbedenken bei U2-Baustelle und Linienkreuz U2/U5 in den Startlöchern.

