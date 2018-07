Schwarzenegger-Autogramm wird versteigert

Bei einem Wien-Besuch anlässlich des „Austrian World Summit“ hat Arnold Schwarzenegger im Mai eine Straßenbahn signiert. Das Autogramm wird nun zugunsten eines Schutzprogramms für Schildkröten versteigert.

Die Unterschrift wurde samt Beklebung entfernt und auf einer Aluplatte gesichert, hieß es am Mittwoch von den Wiener Linien. Die Straßenbahn-Garnitur war anlässlich des „Austrian World Summit“ mit Schwarzeneggers Porträt versehen worden. Als Schirmherr der Veranstaltung drehte Schwarzenegger eine Runde mit der Straßenbahn und signierte anschließend das Fahrzeug.

Wiener Linien/Johannes Zinner

Unterstützung für Schildkröten im Nationalpark

Der Erlös aus der Versteigerung fließt zur Gänze ins Schutzprogramm für die letzten wild lebenden österreichischen Schildkröten im Nationalpark Donau-Auen. Das Dorotheum übernimmt die Versteigerung laut Aussendung gebührenfrei. Interessierte können ab sofort bis 27. Juli auf der Website Gebote abgeben. In dieser Zeit ist das Exponat auch im Foyer des Dorotheums in der Innenstadt (Dorotheergasse 17) ausgestellt. Der Ausrufpreis beträgt 100 Euro.

Treffen mit Kurz, Kritik an Trump

Am Mittwoch hat Schwarzenegger Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den USA getroffen. Kurz postete ein gemeinsames Foto mit dem steirischstämmigen früheren Filmstar auf Twitter. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es dazu, das Treffen habe am Rande einer Konferenz über Digitalisierung stattgefunden.

In den vergangenen Tagen gehörte Schwarzenegger zu den Kritikern des Auftritts von US-Präsident Donald Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump sei ein „Fanboy Putins“, so der Ex-Gouverneur von Kalifornien - mehr dazu in Fast einhelliges Urteil über Trump (news.ORF.at).

Links: