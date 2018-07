Neue Markierungen für Großbaustelle

Vor der Großbaustelle in der Hadikgasse in Wien-Penzing werden zusätzliche Bodenmarkierungen angebracht. Zuletzt hatte es Beschwerden gegeben, nachdem viele Autofahrer einen falschen Weg eingeschlagen hatten.

Autofahrer, die zur Westautobahn wollen, sollten auf der Linken Wienzeile rechts in die Winckelmannstrasse abbiegen. Von dort führt die Umleitung zweispurig in die Penzinger Straße. Für viele Autofahrer war die Umleitung bisher aber „eine Katastrophe“ oder „klappt überhaupt nicht“, wie es gegenüber „Wien heute“ hieß.

Viele Autofahrer hatten offenbar die Hinweisschilder zur Umleitungsstrecke falsch gesehen oder waren blind dem Navi gefolgt. „Wir haben festgestellt, dass einige Autofahrer irrtümlich geradeaus weiterfahren, obwohl sie dann nur nach Schönbrunn oder in die Schloßallee kommen“, meinte Baustellenkoordinator Peter Lenz gegenüber „Wien heute“.

ORF

Neue Markierungen an anderer Stelle

Wie Lenz erklärte hat man sich entschlossen, „noch mehr Bodenmarkierungen im Vorfeld anzubringen, sodass man etwa 300 bis 400 Meter vorher weiß, wenn ich hier auf dieser Spur fahre, dann muss ich vorne rechts abbiegen - dann komme ich verlässlich auf die A1.“

Zusätzlich zu den neuen Bodenmarkierungen wird jedes einzelne Hinweisschild unter die Lupe genommen. Viele Autofahrer versuchen später in der Schloßallee links in die Penzinger Straße abzubiegen. Doch das ist streng verboten, es hagelt Anzeigen. Einmal mehr appellieren die Verkehrsexperten der Stadt daher an die Autofahrer, der vorgesehenen Umleitungsstrecke zur Westausfahrt zu folgen.

In der Hadikgasse wird die Fahrbahn zwischen Schloßallee und Kennedybrücke teilweise erneuert. Auch die Straßenentwässerung wird modernisiert - mehr dazu in Start für große Sommerbaustellen.

