Wien aus der Adlerperspektive

Bilder von Wien gibt es in Hülle und Fülle. Solche Bilder, wie sie jetzt von Wien Tourismus veröffentlicht wurden, stechen aber sogar da noch heraus. Es sind Aufnahmen, die mit auf vier Adlern montierten Kameras gemacht worden sind.

Im Oktober 2017 setzte Wien Tourismus mit Hilfe des Adlerpärchens Fritzi und Bruno ein außergewöhnliches Projekt um. Die Adler bekamen eine 360-Grad-Kamera und eine 16:9-Kamera umgeschnallt und starteten dann zu ihren Flügen über Wien. Es war eine Weltpremiere, denn niemals zuvor waren laut Wien Tourismus Adler mit einer 360-Grad-Kamera über einer Millionenstadt unterwegs. Als Startbasis dienten dabei der Donauturm und ein Heißluftballon, der sich vom Garten des Palais Schwarzenberg aus in die Lüfte erhob.

„Kameraadler“ Fritzi, Bruno, Darshan und Victor

Bei den Flügen zu „Vienna from an eagle’s eye view“ im vergangen Herbst spielte das Wetter nicht immer mit, daher waren im vergangenen Frühjahr weitere Flüge notwendig. Diesmal flogen Darshan und Victor als „Kameraadler“ über die Stadt. Selbstverständlich wurden zuvor sämtliche veterinärmedizinische Freigaben eingeholt, keiner der Adler kam bei den Dreharbeiten mit den gewichtsoptimierten Kameras zu Schaden. Sie sammelten Bilder von Wien aus der Vogelperspektive in 4K-Qualität. Als Produktionsfirma beflügelte das Red Bull Media House die Aktion des WienTourismus.

"Die Schönheit Wiens erschließt sich in voller Größe erst aus der Vogelperspektive: Mit dem ungewöhnlichen Video wollen wir Menschen auf der ganzen Welt zu Wien-Fans machen und zur Reise inspirieren“, sagte Tourismusdirektor Norbert Kettner. Zusätzlich kann das Publikum auf YouTube neben dem Adler-Flug in einer kurzen und einer langen Version sowie einem Making-of auch das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker mittels VR-Brille hautnah erleben oder in einem weiteren Video in den Rhythmus von Wien eintauchen.

