Mit Zeitungsillustrationen in das „Alte Wien“

Vor mehr als 100 Jahren haben Zeitungen mittels Illustrationen das Weltgeschehen gezeigt. Der Autor Alexander Kloner verwendet solche Illustrationen, um in das „Alte Wien“ der Jahrhundertwende einzutauchen.

In seinem neuen Buch „Spektakuläre Nachrichten aus den Alten Wien“ widmet sich Andreas Kloner dem Archiv des „Wiener Illustrierten Extrablattes“ und sinniert über den Zeitgeist des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Weil die analoge Fotografie damals noch in den Kinderschuhen steckte, wurden die Titel-Geschichten von Hand illustriert. Sie führen in eine Zeit, in der die Angemessenheit der Feuerbestattung ebenso kontrovers diskutiert wurde, wie die Angemessenheit von Hosenröcken für Frauen.

Autor kritisiert Sexismus, Rassismus und Ableismus

Mit viel Neugier für das Makabre und Gespür für das Menschliche geleitet Kloner den Leser durch die Zeitungsgeschichte und stellt skurrile Funde aus dem „Wiener Illustrierten Extrablatt“, das zwischen 1872 und 1928 zweimal täglich erschien, vor. So wird gleich zu Beginn das Gelände des damals noch in Planung befindlichen Zentralfriedhofs und die Exhumierung des Komikers Wenzel Scholz behandelt. Das Bild sollte wohl an eine Szene aus Hamlet erinnern, spekuliert Kloner.

Doch auch die Aufsehen erregende neue Technologie der Telegrafie und die neue Mode wird behandelt. Der Autor verurteilt eine Menschenmenge, die zwei Damen in modernen Humpel- und Hosenröcken verspottet, genauso, wie die Redakteure, die für sie Partei ergreifen. Auch Menschenzoos und „Missgeburten“-Zurschaustellungen werden nicht romantisiert.

Technologische und moralische Entwicklung

"Spektakuläre Nachrichten aus den Alten Wien“ zeigt nicht nur Technologische Entwicklungen, die um die Jahrhundertwende in Wien passierten, sondern auch moralische. Allein das Medium der Illustration, aber auch Textausschnitte der alten Tageszeitung geben Aufschluss über die Erwartungen, Ängste und Wertvorstellungen der Bewohner der Alten Wien.

Buchhinweis: „Spektakuläre Nachrichten aus dem Alten Wien“ von Andreas Kloner, erschienen im Metroverlag, ISBN: 978-3-99300-269-5, Preis: 22 Euro.

Nach seinem Werk „Spektakuläre Unglücksfälle aus dem Alten Wien“ widmet sich Andreas Kloner bereits zum zweiten Mal der Wiener Zeitungsgeschichte mit Unterstützung der Österreichischen Nationalbibliothek. Der 1967 in Mistelbach, Niederösterreich geborene Autor lebt in Wien und gestaltet neben seiner literarischen Tätigkeit auch Radiofeatures mit historischem Schwerpunkt für Ö1.

