Arbeiter stürzte sieben Meter ab - Lebensgefahr

In Liesing ist ein 37-jähriger Arbeiter am Donnerstag von einem Dach sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Er zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Im unmittelbaren Umfeld ist laut Polizei kein Helm gefunden worden.

Kurz nach 15 Uhr ist der 37-Jährige auf einer Baustelle in der Brunner Straße abgestürzt: „Der Mann war bei Arbeiten am Dach beschäftigt und ist rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt“, so ein Sprecher der Berufsrettung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Arbeiter bewusstlos gewesen. „Die Einsatzkräfte haben die Atmung sichergestellt und ihn für den Transport ins Krankenhaus stabilisiert.“

Es sei ein „umfangreicher Kampf ums Überleben“ gewesen, so der Sprecher. Der Mann liegt derzeit auf der Intensivstation und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Fahrlässigkeit wird geprüft

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Unsicher ist auch, ob der Mann einen Helm getragen hat. Rund um die Unfallstelle ist laut Polizei jedenfalls keiner gefunden worden. Details soll jetzt das Arbeitsinspektorat ermitteln, das den Vorfall unter anderem auf Fahrlässigkeit untersucht. Fremdverschulden schließt die Polizei zu diesem Zeitpunkt allerdings aus, wie eine Sprecherin gegenüber Radio Wien sagte.