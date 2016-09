„Lange Nacht der Museen“ mit Dürer-Hase

Für genau sieben Stunden wird der berühmte Feldhase von Albrecht Dürer im Zuge der „Langen Nacht der Museen“ am 1. Oktober in der Albertina zu sehen sein. Das Aquarell wird nur alle fünf Jahre im Original ausgestellt.

Mehr als 130 Wiener Museen beteiligen sich heuer an der ORF-„Langen Nacht der Museen“, dabei haben Besucher mit einem Ticket zwischen 18 Uhr und 1.00 Uhr freien Eintritt bei allen teilnehmenden Institutionen. Das Ticket gilt außerdem als Fahrschein für die Öffis und die eigens eingerichteten Museen-Shuttles.

Die „Lange Nacht“ ist bereits ein bewährtes Konzept - heuer geht sie zum 17. Mal über die Bühne. Mehr als fünf Millionen Besucher haben das Angebot seit der Premiere im Jahr 2000 genutzt, wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz berichtete. Insgesamt öffnen mehr als 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und in Deutschland (Lindau am Bodensee) ihre Türen.

Albertina Wien

Dürer-Hase für sieben Stunden zu sehen

Besonderes Highlight ist heuer der Feldhase von Albrecht Dürer. Das Aquarell wird nur alle fünf Jahre im Original ausgestellt, bei der „Langen Nacht“ wird er für sieben Stunden zu sehen sein. Der Hase ist auch Sujet der heurigen Veranstaltung - zusammen mit der berühmten elf Zentimeter hohen Frauenfigur „Venus von Willendorf“ aus dem Naturhistorischen Museum.

Tickets für die „Lange Nacht“ kosten 15 Euro, der ermäßigte Preis beträgt zwölf Euro. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre ist frei. Eintrittskarten sind im Vorverkauf oder aber beim so genannten „Treffpunkt Museum“ erhältlich. Für Wien befindet sich dieser am Maria-Theresien-Platz. Außerdem sind dort Booklets mit umfangreichen Informationen zu den Programmangeboten und Infos zu den Bus- und Fußrouten erhältlich.

Museen mit Kinderprogramm extra gekennzeichnet

Alle Museen, die ein spezielles Kinderprogramm anbieten, sind durch ein eigenes Symbol „Kinderaktion“ gekennzeichnet. Außerdem gibt es auch heuer wieder den Kinderpass, der Museumsbesuche mit einem kleinen Geschenk belohnt.

