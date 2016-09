2017 längere Wartezeiten auf Pässe

Das Wiener Passservice erwartet ein „Megapassjahr 2017“. Im ersten Halbjahr laufen doppelt so viele Reisepässe ab wie im Schnitt, so das Passservice, daher rechnet man mit längeren Wartezeiten im Frühjahr und Sommer.

Grund dafür, dass zwischen Jänner und Juli 2017 so viele Reisepässe ablaufen, sei, dass vor genau zehn Jahren der Sicherheitspass mit Chip eingeführt wurde, erklärte das Wiener Passservice am Montag per Aussendung.

„Damit Sie Ihr neues Reisedokument so rasch wie möglich, rechtzeitig vor Ihrer Reise, erhalten, und um lange Wartezeiten zu vermeiden, beantragen Sie bitte Ihr neues Reisedokument bereits jetzt“, rät daher der in Wien für Passangelegenheiten zuständige Stadrrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ).

Führerschein reicht für Schengen-Reisen nicht

In der Regel dauert die Ausstellung eines neuen Passes rund fünf Arbeitstage und wird per RSb-Brief an eine Wunschadresse zugestellt. Auch für Reisen innerhalb des Schengen-Raumes brauche man ein Reisedokument, also Reisepass oder Personalausweis, auch wenn es keine Grenzkontrollen gebe, erinnerte das Wiener Passservice. Ein Führerschein reiche hier nicht aus. Beantragt werden kann ein Reisepass in Wien in allen Magistratischen Bezirksämtern - unabhängig vom Wohnort. Dazu kann online ein Termin vereinbart werden.

