Offene Zukunft für Verteilerkreis

Am Verteilerkreis wird gebaut. Gleich hinter dem neuen Austria-Stadion wird der Viola-Wohnpark errichtet, die Favoritenstraße wird umgestaltet und die Fachhochschule ausgebaut. Die Zukunft des Verteilerkreis selbst ist offen.

Die Eröffnung der U1-Verlängerung im September 2017 ist nur ein Zwischenschritt in den umfangreichen Bauplanungen am und rund um den Verteilerkreis. Austria Wien baut bis 2018 ihr neues Stadion, dahinter entstehen im Viola-Park hunderte Wohnungen und eine Schule.

ASFINAG legt Projekt auf Eis

Die FH Campus Wien soll ebenfalls umgebaut und die Kapazität auf bis zu 12.000 Studierende verdoppelt werden. Und schließlich wird auch die Favoritenstraße zwischen Verteilerkreis und Reumannplatz bis Ende 2018 komplett umgestaltet. Für den Verteilerkreis selbst gibt es derzeit keine aktuellen Pläne. Eigentlich war hier ein ganzer Stadtteil geplant, mit Büros, Geschäften und hunderten Parkplätze.

Mangels Nachfrage wurden die Pläne von der ASFINAG allerdings im Frühjahr auf Eis gelegt. Derzeit prüft die Stadt, ob hier ein Fernbusbahnhof gebaut wird. Falls nicht, hat auch die ASFINAG kein Projekt in Planung. Bei Fertigstellung der U-Bahn könnten also weiterhin Schotterflächen und Absperrungen vorhanden sein - mehr dazu in Verbauung des Verteilerkreises verschoben.

„Belastung für Bewohner enorm“

„Die Belastung für die Bewohner, die hier in der Umgebung waren, ist enorm. Ich hoffe doch, dass mit Inbetriebnahme der U-Bahn und dann mit einigen Monaten Nachbearbeitung und Herstellung des endgültigen Zustandes, dann innerhalb von acht bis neun Jahren ein Zustand entsteht, der akzeptabel ist“, so Bezirksvorsteher-Stellvertreter Josef Kaindl (SPÖ).

Der Bezirk will in Zukunft die Bürger und Bürgerinnen bei weiteren Projekten stärker einbinden - beim Verteilerkreis hat allerdings auch der Bezirk nur ein Mitspracherecht, denn die finale Entscheidung liegt bei der ASFINAG. Ende des heurigen Jahres wird angeblich feststehen, ob der Fernbusbahnhof am Verteilerkreis gebaut wird.