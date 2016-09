Torbogen: Bezirk plant physische Höhenkontrolle

Eine Woche nachdem ein Lkw einen historischen Torbogen in Kalksburg teilweise zerstört hat, überlegt man im Bezirk, wie solche Vorfälle künftig verhindert werden können. Nun soll eine physische Höhenkontrolle kommen.

Bisher sollten optische Warnhinweise an der Breitenfurter Straße für die Höhenkontrolle sorgen. Dies sei jedoch von Lkw-Fahrern in der Vergangenheit häufig ignoriert worden, erklärt Herbert Modritzky von der Bürgerinitiative Kalksburg: „Die Situation bis jetzt war die, dass die Lkw trotzdem gefahren sind und die Mauer gebröckelt ist und Schrammen in den Torbogen gefräst wurden.“ Das führte dazu, dass vergangene Woche ein Lkw gegen den historischen Torbogen stieß und ihn teilweise zerstörte - mehr dazu in Gebäudeteileinsturz nach Lkw-Unfall.

Problem lange bekannt

Das Problem war bereits lange bekannt, ergänzt Modritzky und erneuert seine Forderungen: „Wir wollen, dass es eine effektive Höhenkontrolle gibt. Nicht Tafeln, wie bisher oder blinkende Zeichen. Uns schwebt vor auf der elektronischen Höhenkontrolle eine Kamera, so dass jeder Lkw-Fahrer, der durchfährt, gestraft wird.“ Darüber hinaus ist Modritzky der Meinung, dass eine phyische Höhenkontrolle von Nöten sei.

Dem stimmt mittlerweile auch SPÖ-Bezirksvorsteher Gerald Bischof gegenüber „Radio Wien“ zu: „Der Balken über die Fahrbahn ist natürlich auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko, aber an mir wird es nicht scheitern. (...) Natürlich kombiniert mit intensiven Überwachungsmaßnahmen der Verkehrspolizei.“

Einspurige Öffnung in nächsten Tagen

In den nächsten Tagen soll die Durchfahrt stadtauswärts wieder möglich sein, damit Linienbusse und Pkws wieder fahren können. Bei einer Besprechung haben sich Vertreter des Bundesdenkmalamts, des Bezirks und der Eigentümer auf einen möglichst raschen Wiederaufbau geeiningt, die Planungen sollen ebenfalls in den nächsten Tagen gestartet werden - mehr dazu in Statiktest: Bagger gegen Torbogen.