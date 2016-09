Tote Frau aus Donaukanal identifiziert

Die Frau, die Mittwochfrüh tot aus dem Wiener Donaukanal geborgen worden ist, ist identifiziert. Es handelt sich laut Polizei um eine 43-jährige Serbin. Ihr Ehemann erkannte sie auf einem Foto.

Der Ehemann wollte am Mittwochabend auf einer Polizeiinspektion in Brigittenau eine Abgängigkeitsanzeige erstatten. „Die Kollegen wussten von der Leiche und haben ihm ein Foto der Frau gezeigt“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Mann erkannte sofort seine Frau.

Obduktion angeordnet

Die näheren Umstände sowie die Todesursache waren am Donnerstag noch unklar. Offenbar war die Frau nur kurz im Wasser gelegen, ein Arzt konnte aber nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei ging von Ertrinken aus. Am Vormittag wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Die Frau war Mittwochfrüh von einem Passanten entdeckt worden. Dieser spazierte auf der Höhe Franz-Josefs-Kai in der Innenstadt und sah den leblosen Körper, der sich in einem Halteseil verfangen hatte - mehr dazu in Frau tot aus Donaukanal geborgen.