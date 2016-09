Finale Bauarbeiten auf der A23 in Wien

Autofahrer, die an diesem Wochenende den A23-Knoten Prater passieren, müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Am Freitag um 22.00 Uhr starten die finalen Arbeiten, die bis Sonntag gegen 18.00 Uhr dauern sollen.

Bei der Großbaustelle auf der Wiener Südosttangente (A23) am Knoten Prater beginnen am Freitagabend die finalen Arbeiten. Dafür wird in beiden Richtungen jeweils die Abfahrt Zentrum gesperrt, außerdem ist die Auffahrt von der Ostautobahn (A4) auf die A23 in Richtung Süden nicht möglich. Die Sperre wird von Freitag um 22.00 Uhr bis Sonntag gegen 18.00 Uhr dauern.

ASFINAG

Gefährliche Situationen in der Nacht auf Samstag

Wer in Richtung Stadtzentrum abfahren möchte, wird laut Asfinag aus beiden Fahrtrichtungen über die Anschlussstelle Landstraße und Landstraßer Hauptstraße umgeleitet. Für die gesperrte Auffahrt von der A4 auf die A23 gibt es eine Umleitung über den Knoten Kaisermühlen. Das Abfahren von der A23 auf die A4 in Richtung Ungarn ist jederzeit möglich.

Vor allem in der Nacht auf Samstag sei mit gefährlichen Situationen durch plötzliche Spurwechsel und falsches Einreihen zu rechnen. Längere Verzögerungen und Stau werden am Samstagvormittag sowohl auf der Ostautobahn, als auch auf der Südosttangente nicht ausbleiben.

Außerdem ist in Wien am Samstag von 7.00 bis 22.00 Uhr die Simmeringer Hauptstraße zwischen der Molitorgasse und dem Simmeringer Platz für ein Straßenfest gesperrt. Am Vormittag startet eine Fahrrad-Demo „Für Klimagerechtigkeit und nachhaltige Mobilität, gegen den Bau der 3. Flugpiste in Wien-Schwechat“ am Karlsplatz. Die Kundgebung wird unter anderem durch Simmering in Richtung Flughafen führen.

