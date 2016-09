Amokfahrt: Datenträger beschlagnahmt

Nach einer Amokfahrt in Wien-Favoriten hat die Polizei die Wohnung des 21-jährigen Beschuldigten durchsucht. Dabei wurden elektronische Datenträger sichergestellt. Der anwesende Bruder des Mannes attackierte die Beamten.

Der Bruder des Mannes wurde bei der Hausdurchsuchung, die bereits am Donnerstag stattfand, laut Polizei vorübergehend festgenommen und danach auf freiem Fuß angezeigt. Für den 21-Jährigen wurde unterdessen U-Haft beantragt. Aussagen zum Tatgeschehen und zu einem möglichen Motiv habe er bisher nicht gemacht, teilte die Polizei mit. Verbindungen zu extremistischen Gruppierungen habe man bis dato nicht festgestellt, der 21-Jährige sei auch nicht polizeibekannt. Der Verfassungsschutz hatte am Donnerstag die Ermittlungen übernommen.

ORF

In Quellenstraße auf Passanten zugerast

Der Mann soll am Donnerstagvormittag in der Quellenstraße versucht haben, gezielt Passanten mit dem Auto niederzufahren. Verletzt wurde niemand, ein Fußgänger konnte sich jedoch nur mit einem Sprung zur Seite retten. „Er ist direkt auf die Passanten zugefahren, ganz gezielt“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger im Interview mit Radio Wien. „Dabei soll dieser 21-Jährige laut Zeugenaussagen immer wieder ‚Allahu Akbar‘ aus dem geöffneten Fenster seines Fahrzeuges geschrien haben.“

Die Polizei konnte das Auto stoppen, der Mann wurde in der Quellenstraße an der Ecke zur Columbusgasse festgenommen. Auch bei der Festnahme habe er „Allahu Akbar“ gerufen, so Keiblinger. Bei dem 21-Jährigen handelt es sich um einen gebürtigen Wiener mit türkischen Wurzeln - mehr dazu in Polizei stoppte Amokfahrer in Favoriten.