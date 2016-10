Schüler über Gleise gelotst: Verfahren eingestellt

Das Strafverfahren gegen jene Wiener Lehrerinnen, die Schüler über Bahngleise gelotst und dabei die geschlossenen Schranken ignoriert hatten, ist eingestellt worden. Der Grund: Laut Staatsanwaltschaft bestand keine konkrete Gefahr.

Der Tatbestand einer fahrlässigen bzw. vorsätzlichen Gemeingefährdung liege nicht vor, so die Begründung der Staatsanwaltschaft. Auch das Verfahren gegen die Eltern, die bei dem Schulausflug dabei waren, wurde eingestellt. „Es hat zu dem Zeitpunkt, wo der Regionalzug durch den Bahnhof Leobendorf gefahren ist, keine Gefährdung gegeben“, bestätigte Gunter Österreicher, der Anwalt einer der Lehrerinnen, gegenüber Radio Wien Berichte von „Krone“ und „Kurier“ (Dienstagausgaben).

APA/Herbert Pfarrhofer

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigte die Angaben des Anwalts: „Das Verfahren ist gegen alle angezeigten Personen eingestellt worden“, so der Sprecher. Das heißt, dass es auch für die sieben erwachsenen Begleitpersonen, die ebenfalls angezeigt worden sind, keine strafrechtlichen Konsequenzen gibt.

Keine "konkrete Gefährdung für Kinder

Die Causa hatte im Sommer für erhebliches Aufsehen gesorgt: Die Lehrerinnen sollen bei einem Schulausflug in Leobendorf (NÖ) die Sprösslinge trotz geschlossenem Bahnschranken über die Schienen geführt haben, um den Zug nach Wien nicht zu versäumen. Wenig später soll ein Regionalzug ohne Halten den Bahnhof durchfahren haben. Der Stadtschulrat zog disziplinarrechtliche Konsequenzen und entließ drei Lehrerinnen. Gegen die vierte Pädagogin - sie ist als Beamtin pragmatisiert - wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet - mehr dazu in Kinder über Gleise: Entlassungen fix und in Schule tauschte alle Lehrerinnen aus.

Gleichzeitig begann die Staatsanwaltschaft mit strafrechtlichen Ermittlungen in Richtung vorsätzliche sowie fahrlässige Gemeingefährdung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Nach zahlreichen Zeugeneinvernahmen und einem Lokalaugenschein sei keine „konkrete Gefährdung“ für die Kinder nachzuweisen gewesen, resümierte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Gleisverlauf sei dort sehr weit einzusehen, der Zugführer habe zudem keinerlei Personen auf den Schienen gesehen, als die betreffende Stelle in sein Sichtfeld kam.

Fall für Staatsanwaltschaft erledigt

Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall somit erledigt. Das Wiener Arbeits- und Sozialgericht wird sich mit der Causa allerdings noch beschäftigen müssen. Denn die drei entlassenen Lehrerinnen haben ihren Jobverlust beeinsprucht. Die Einstellung der strafrechtlichen Verfahren hat auf die Entlassungsentscheidung des Stadtschulrats vorerst jedenfalls keinen Einfluss. Man warte das Verfahren am Arbeitsgericht ab, so die äußerst knappe Reaktion auf APA-Anfrage.

Der Anwalt der Lehrerin will nun vor dem Arbeitsgericht gegen die Entlassung seiner Mandantin vorgehen: „Ob sie letzlich wieder in die gleiche Schule kommt, sei dahingestellt, aber sie soll jedenfalls wieder Volksschulkinder unterrichten können, so wie die letzten 15 Jahre auch.“ Auch die anderen vom Stadtschulrat entlassenen Lehrerinnen wollen vor Gericht um ihren Job kämpfen.

