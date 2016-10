Spektakulärer Einsatz rettet Prügelopfer

Hilfeschreie einer Frau haben am Montagabend in Wien-Ottakring einen spektakulären Polizeieinsatz ausgelöst. Mit einer Drehleiter der Feuerwehr kann eine 22-Jährige in einer Wohnung entdeckt und befreit werden.

Gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei am Montag alarmiert, Nachbarn hatten aus einer Wohnung im zweiten Stock laute Hilfeschreie einer Frau gehört. Als die Beamten klopften, machte dort jedoch niemand auf, auch über die benachbarten Wohnungen konnten keine verdächtigen Beobachtungen gemacht werden.

Daraufhin wurden die Spezialeinheit WEGA und die Wiener Berufsfeuer hinzugezogen. Mit Hilfe einer Drehleiter schauten die Polizisten durch die Fenster in die Wohnung. „Dort haben sie dann drei Personen entdeckt, die offensichtlich versucht haben, sich in der abgedunkelten Wohnung vor der Polizei zu verstecken“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber Radio Wien.

22-Jährige übel zugerichtet

Die WEGA stürmte die Wohnung, die Beamten fanden eine 22-jährige übel zugerichtete Frau und zwei stark alkoholisierte Männer. Das Gesicht der Frau war geschwollen, zudem wies sie Würgemale, Prellungen, unzählige blaue Flecken und Kratzer auf. Eine Aussage wollte sie aus Angst jedoch offenbar nicht machen - sie erklärte, aus dem Bett gefallen zu sein. Auch ins Spital wollte die 22-Jährige nicht.

Die Männer, 45 und 48 Jahre alt, wurden festgenommen. Bei ihnen stellte die Polizei zudem zwei Gaspistolen und Rauschgift sicher. In welchem Verhältnis die Männer und die Frau sei derzeit noch unklar, so Polizeisprecher Keiblinger.