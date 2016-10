Schul-Profiler: Hilfe bei der Schulsuche

270 Volksschulen gibt es in Wien, die Auswahl überfordert viele Eltern. Gerhard Patzner will ihnen helfen, er arbeitet als „Schul-Profiler“ und hilft Eltern die perfekte Schule für ihre Kinder zu finden - über hundert in den vergangenen zwei Jahren.

„Der Punkt ist, dass die Schullandschaft in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren die Schullandschaft immer bunter, immer vielfältiger geworden ist. Umgekehrt heißt das, es ist für die Eltern herausfordernder den Überblick zu bewahren“, erklärt Gerhard Patzner und bringt damit sich und seinen Beruf in Stellung. Patzner ist „Schul-Profiler“. Er vermittelt Wiener Eltern die passende Schule für ihre Kinder. Dabei ist es egal ob eine Volksschule, Mittelschule oder Gymnasium gesucht wird.

ORF

Drei Vorschläge für die Eltern

Seine Aufgabe sei dabei unterstützend, so Patzner: „Man kommt einmal zur Beratung, die dauert ein bis eineinhalb Stunden, dann geht man mit einem Vorschlag von drei Schulen hinaus, die schaut man sich an und trifft eine Entscheidung.“ Er will den Eltern helfen mit der Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten zu Recht zu kommen: „Viele Eltern schauen sich zehn Schulen und sind dann völlig überfordert, es geht darum, das zu beschränken und es dann in die Hände der Eltern und Kinder zu geben die letzte Entscheidung zu treffen.“

Seine Leistungen kommt bei den Eltern gut an, erzählt eine Mutter gegenüber „Wien heute“: „Mir war vor allem wichtig, welche Werte und Haltungen werden an dieser Schule vermittelt. Die Sachen, die man nicht unbedingt auf der Website einer Schule sehen kann. Da braucht es dann jemanden, der sich professionell damit auseinandersetzt.“ Für eine Beratungseinheit verlangt Patzner zwischen 80 und 120 Euro. Sein Haupteinkommen verdient er allerdings als Lehrer an einer Montessori-Schule.

Links: