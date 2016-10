Geringes Interesse an Hoteljobs

Rund 200 Hotel öffnen heute in Österreich ihre Türen, um über Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Keine leichte Aufgabe, denn oftmals wenden sich Interessierte schnell wieder von der Branche ab.

„Wenn nur ein Prozent der Beschäftigten der Branche sagt, sie können sehr gut von ihrem Verdienst leben, dann sollte das vor allem den Unternehmern im Tourismus zu denken geben“, nennt der Präsident der Arbeiterkammer, Rudi Kaske, einen Grund dafür, dass das Interesse an einer Beschäftigung im Hotelgewerbe oft rasch wieder verfliegt.

ORF

Tourismusgipfel soll Zufriedenheit steigern

In Wien öffnen 60 Hotels ihre Türen, um junge Menschen für die Tourismusbranche zu begeistern. Gerade aber in Wien steigt auch die Unzufriedenheit der Mitarbeiter im Hotel- und Gastgewerbe. Das geht aus einer Studie der Arbeiterkammer hervor. Neben dem oft als zu gering angesehenen Einkommen sind dafür auch das fehlende Personal und damit verbunden die höheren Belastungen für jeden einzelnen verantwortlich.

Anders als die Arbeiterkammer sucht Peter Dobcak vom Fachverband Gastronomie den Fehler hingegen bei der Regierung: „Woher soll denn das Geld kommen? Die Unternehmer stecken das Geld ja nicht ein. Es ist schlicht und ergreifend nicht da. Das heißt, es wird am Ende nur gehen, dass wir die Rahmenbedingungen ändern. Da ist die Regierung gefragt.“ Bei einem Tourismusgipfel soll nun mit allen beteiligten Interessensvertretern diskutiert werden, wie man die Zufriedenheit der Beschäftigten wieder steigern kann.

Zahl der Luxushotels verdoppelt

Die Zufriedenheit der Beschäftigten muss künftig steigen, glaubt man den Prognosen. Denn das Angebot an Hotels im Luxussegment hat sich seit 2011 in etwa verdoppelt - mehr dazu in Luxushotels in Wien verdoppelt.

