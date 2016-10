Mordverdächtiger Polizist: Noch keine Aussage

Weiter ausständig ist am Samstagvormittag die Einvernahme eines mordverdächtigen Polizisten in Wien geblieben. Er steht unter dem Verdacht, seine schwangere Freundin und den Sohn getötet zu haben.

Der 23-jährige Verdächtige soll laut Polizei Samstagnachmittag in der Wiener Landespolizeidirektion am Schottenring einvernommen werden. Er war Freitagabend von der Steiermark in die Justizanstalt Josefstadt gebracht worden. Die Polizei hofft, dann etwas über die Hintergründe der Bluttat zu erfahren.

Verdächtiger erstattete Vermisstenanzeige

Der Verdächtige soll seine schwangere Freundin und den gemeinsamen, knapp zwei Jahre alte Sohn in der Wohnung in Margareten ermordet haben - möglicherweise mit seiner Dienstwaffe. Danach hat der Polizist eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Im Zuge der Befragung hat er sich aber in Widersprüche verstrickt.

Am Freitag ist der Polizist von Kollegen in seinem früheren Heimatort in der Steiermark festgenommen worden. Dorthin hat er die Leichen gebracht - mehr dazu in Polizist tötet Schwangere und Sohn.