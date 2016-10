Streunende Katzen werden kastriert

Streunende Katzen könnten auch in Wien zu einem Problem werden. Um es aber gar nicht entstehen zu lassen, setzen die Stadt Wien und die Tierschutzstiftung „Vier Pfoten“ ein Projekt fort, um die Katzenpopulation klein zu halten.

Mit dem Ende der warmen Jahreszeit werden Streunerkatzen wieder deutlich sichtbarer, sagt Projektkoordinatorin Alexandra Bauer. Sie ist eine der drei sogenannten „Engel für Streunerkatzen“.

Streunerkatzen-Hotline: 0664/45 22 430, Montag bis Freitag, von 9.00 bis 17.00 Uhr

Zu viele streunende Katzen könnten in Wien zu einem Problem werden, Überbevölkerung lässt die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen ansteigen: „Da ein einziges Katzenpaar in einem schneeballartigen System theoretisch in fünf Jahren bereits 12.680 Nachkommen zeugen kann, ist es sehr wichtig, diese zu kastrieren“, so Bauer.

PID/Christian Houdek

Bisher rund 1.400 Katzen kastriert

Bauer und ihre beiden Kolleginnen fahren durch Wien, um Streunerkatzen zu finden. Dann versuchen sie, „die Tiere zu fangen, zu kastrieren, zu chippen, um sie wiederzuerkennen, und sie dann wieder an ihrem angestammten Platz auszulassen.“ Seit der gemeinsamen Initiative von Vier Pfoten und der Stadt wurden seit 2013 bereits über 1.400 Tiere in Wien kastriert. Die Tierärzte arbeiten übrigens ehrenamtlich.

