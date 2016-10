55.700 Wiener Hunde feiern Welthundetag

Heute ist internationaler Welthundetag. Nach der Hauskatze ist der Hund das meistgehaltene Haustier. In Wien gibt es etwa 55.700 Hunde. Im TierQuartTier Wien gibt es Informationen über Hundehaltung.

Mit über 8.200 Tieren leben die meisten Hunde in der Donaustadt, mit 440 Hunden bildet die Josefstadt das Schlusslicht in der Statistik. Damit sich die Hunde in der Stadt wohlfühlen, gibt es 150 Hundezonen, Tendenz steigend.

Knapp 22 Mio. Gackerl-Sackerl pro Jahr

Um das Aufregerthema „Hundstrümmerl“ abzufedern, hat die Stadt knapp 3.500 Spender für Hundekotsackerl aufgestellt, damit Hundehalter gratis ein Sackerl fürs Gackerl nehmen könnnen. Täglich finden sich rund 60.000 dieser Sackerl in den öffentlichen Mistkübeln, jährlich sind es 21,8 Millionen.

Das frühere Aufregerthema „Kampfhunde“ ist laut Stadt heute kaum mehr eines: Deren Halter müssen verpflichtend einen Hundeführschein absolvieren. Dies werde auch regelmäßig gemeinsam mit der Polizei kontrolliert. Seither werden kaum noch Halter von sogenannten Listenhunden ohne Führschein aufgegriffen.

