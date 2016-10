Polizist gesteht Mord an Frau und Kind

Ein mordverdächtiger Polizist hat bei seiner Einvernahme am Wochenende gegenüber der Polizei in Wien gestanden, seine schwangere Lebensgefährtin und den gemeinsamen einjährigen Sohn getötet zu haben.

In der mehrstündigen Vernehmung am Samstag und am Sonntag gestand der 23-Jährige im Beisein einer Anwältin, am 2. Oktober seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Dafür habe er seine Dienstwaffe aus einem Kasten geholt und die 25-Jährige erschossen. Er gab weiters zu, unmittelbar danach das gemeinsame Kind im Alter von einem Jahr, das sich zum Tatzeitpunkt in einem Nebenzimmer befand, erwürgt zu haben.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag bekanntgab, legte der Verdächtige die Leichen danach in den Kofferraum seines Autos und brachte sie drei Tage später, am 5. Oktober, in die Steiermark - mehr dazu in Polizist tötet Schwangere und Sohn.

Streit, Attacken und Freiheitsentzug

Als Motiv für die Tat gab der Beschuldigte an, dass es bereits seit mehreren Monaten zu intensiven Streitigkeiten mit teilweise auch körperlichen Attacken und Freiheitsentziehungen gegen ihn gekommen sei. Am Tag der Tat habe er die Beziehung beenden wollen, woraufhin es erneut zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Margareten gekommen sei. Der Streit eskalierte, die Frau und das Kind wurden ermordet. Der mutmaßliche Täter wurde nach der Einvernahme am Wochenende in eine Justizanstalt überstellt.