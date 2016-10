Kindergartenbetrug: Abdullah P. vor Gericht

Abdullah P, der mutmaßliche Kopf eines auf Förderbetrug ausgerichteten kriminellen Netzwerks in Wien, steht heute vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, Kindergarten-Räumlichkeiten an Asylwerber vermietet zu haben.

Konkret geht es um rund zehn Wohnungen, die Abdullah P. zusammen mit einer Frau für seine Kindergärten gemietet haben soll - unter anderem im Wiener Gasometer. Statt Kindern wurden dort dann allerdings Asylwerber einquartiert, die Mieten von mehreren hundert Euro zahlen mussten.

Den Eigentümern blieb Abdullah P. die Miete laut Anklage schuldig. Das ist laut Staatsanwaltschaft gewerbsmäßiger schwerer Betrug. Abdullah P. sitzt seit Ende April wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten ein bis zehn Jahre Haft - mehr dazu in Kindergartenbetreiber in U-Haft.

Ermittlungen wegen Fördergeldbetrugs

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit auch aufgrund des mutmaßlichen Kindergarten-Förderbetrugs gegen Abdullah P. - hier gibt es jedoch noch keine Anklage. Die Ermittlungen wegen Fördergeldbetrugs sind noch nicht abgeschlossen.

Abdullah P. soll nach der Gründung eines islamischen Bildungszentrums in der Romanogasse in der Brigittenau ein Netzwerk an Vereinen aufgezogen haben, die sich allesamt als Betreiber von Kindergärten bzw. Bildungseinrichtungen auswiesen. An der Spitze der Vereine standen oft Strohmänner, die ihre Subventionsansuchen an die Wiener Kindergärten (MA 10) richteten und über Jahre hinweg recht großzügig bewilligt bekamen.

