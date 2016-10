Räuberin betäubt Opfer mit Speiseeis

Eine 41-Jährige soll in Favoriten eine Kellnerin mit einem mit Betäubungsmittel vermengten Speiseeis außer Gefecht gesetzt und bestohlen haben. Die Frau bestreitet die Tat, die Polizei vermutet weitere Opfer.

Polizei Wien

Zu der Tat war es bereits am 14. August in einem Lokal in der Pernerstorfergasse gekommen. Die Tatverdächtige habe dem Opfer ein mit Betäubungsmittel versetztes Speiseeis gegeben und im Anschluss daran Bargeld gestohlen, sagt Polizeisprecher Paul Eidenberger. Im Zuge einer Hausdurchsuchung stellten die Beamte eine größere Menge eines betäubenden Medikaments in der Wohnung der Frau sicher.

Weitere Opfer gesucht

Laut Eidenberger sei anzunehmen, dass die 41-Jährige weitere Raube nach demselben Schema begangen haben könnte und es noch weitere, bisher nicht bekannte Opfer gebe. Die Staatsanwaltschaft Wien hat deshalb die Veröffentlichung eines Lichtbildes der Beschuldigten angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu weiteren Taten beziehungsweise mögliche Opfer werden ersucht, sich an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800 zu wenden.