Mann nach Faustschlag in Lebensgefahr

Ein 34-jähriger Rumäne hat Montagabend in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Landsmann mit der Faust niedergeschlagen. Der 49-Jährige wurde dabei laut Polizei lebensgefährlich verletzt.

„Was hätte ich sonst machen sollen?“, fragte der Rumäne bei seiner Vernehmmung. Sein Kontrahent habe ihn provoziert, daraufhin habe er zugeschlagen, so der mutmaßliche Täter.

Streit bei Würstelstand eskaliert

Beide Männer waren gegen 22.00 Uhr bei einem Würstelstand am Europaplatz in Streit geraten. Zeugen berichteten, dass der 34-Jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag versetzte, und dieser danach zu Boden ging. Passanten verständigten die Einsatzkräfte. Der Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 34-Jährige flüchtete zunächst, die Polizei konnte ihn aber kurze zeit später bei einer Straßenbahnhaltestelle festnehmen.