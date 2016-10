Antiterror-Übung der Wiener Polizei

Der internationale Terrorismus hat Europa im Visier. Was in London, Madrid, Paris und Brüssel passieren kann, ist auch in Wien möglich. Die Polizei will für den Ernstfall proben und führt in der Nacht auf Samstag eine Großübung durch.

„Es wird Wien-weit zu einem verstärktem Polizeiaufgebot kommen, die Einsatzkräfte werden auch mit Schutzausrüstung unterwegs sein“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Allein rund 300 Beamte auf der Seite der Exekutive, darunter auch Kräfte der Cobra und des Entschärfungsdienstes, werden an der Übung teilnehmen, ebenso auch die Wiener Berufsrettung und die „4 für Wien“ (Arbeiter Samariterbund, Johanniter, Malteser und Rotes Kreuz).

APA/Hans Punz

Einsatzbereitschaft soll verbessert werden

Das Ziel der Aktion ist es, Entscheidungs- und Kommunikationsabläufe zu erproben, das Know-How aller involvierten (Spezial-) Kräfte entsprechend zu nützen und die Einsatzbereitschaft des gesamten Wachkörpers sowie aller involvierten Dienststellen und Stäbe für den Ernstfall zu verbessern, so die Polizei in ihrer Ankündigung.

Die Einsatzübung beginnt am Freitagabend und dauert in der Nacht auf Samstag an. Sie wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Behinderungen für das öffentliche Leben etwa im Verkehr oder bei der Versorgung sind nicht geplant. Es wird aber in einigen Bereichen des Stadtgebietes zu erhöhter Polizeipräsenz kommen.

„Show of Force“ für Medien

Um der Bevölkerung dennoch einen Einblick in die polizeiliche Vorgehensweise bei einer so genannten Großschadenslage zu ermöglichen, wird es für Medien eine „Show of Force“ geben. Dabei werden die teilnehmenden Kräfte ihr Können zeigen. Diese Veranstaltung kann auch über den Twitter-Account der LPD Wien (@LPD Wien) mitverfolgt werden.

