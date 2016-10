Renner-Institut: Häupl unterstützt Maltschnig

Die Bestellung der neuen Leiterin des Renner-Instituts sorgt in der SPÖ für Turbulenzen. Vorgesehen ist die bisherige Kabinettschefin des Bundeskanzlers, Maria Maltschnig. Sie erhält Unterstützung von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ).

Maltschnig wurde am Donnerstag von einer Findungskommission der SPÖ bestätigt. Am Freitag war die Personalie Thema im SPÖ-Präsidium. Dort stellte sich der Wiener Bürgermeister vor der Sitzung hinter die Chefpostenbesetzung des SPÖ-Thinktanks. Kern habe das Vorschlagsrecht, was auch gut sei: „Es ist seine Entscheidung“, sagte Häupl. Rund um die Bestellung fand im Hintergrund nach Medienberichten ein Richtungs- und Machtkampf statt.

Widerstand vom rechten Flügel

Laut „Kurier“ hatte sich der Wiener SPÖ-Stadtrat Michael Ludwig, der dem rechten Parteiflügel zugeordnet wird, vorzeitig aus der Findungskommission zurückgezogen, nachdem die Maltschnig-Bestellung über Medien durchgesickert war. Eine „unverständliche Vorgangsweise“, kritisierte Ludwig. Der Stadtrat und andere Vertraute von Kern-Vorgänger Werner Faymann wollten demnach den früheren Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid als Chef des Renner-Instituts forcieren. Ludwigs Aktion wird zudem als Vorstoß in Richtung Häupl-Nachfolge interpretiert.

In der Bundes-SPÖ ist man wegen des Vorgehens des Wiener Stadtrats schwer verstimmt, berichtete der „Kurier“ weiter. Vor der Präsidiumssitzung am Freitag gab es dazu vorerst keine Wortmeldungen. Für die Nachfolge des überraschend verstorbenen Renner-Direktors Karl Duffek wurde eine Frau gesucht.

Maltschnig, deren Schwester Eva der parteikritischen und links stehenden Sektion 8 vorsteht, entspricht dem Anforderungsprofil. Sie soll auf Wunsch Kerns das Institut zum Thinktank und Ideenlieferanten aufwerten. Auch am neuen Parteiprogramm soll Maltschnig, die schon als Kerns Vorstandsassistentin bei den ÖBB wirkte, mitarbeiten.

Link: