Frau warf Hanteln und Fahrrad aus Fenster

Auf der Landstraße hat die Polizeisondereinheit WEGA zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken müssen: Eine Frau ist in ihrer Wohnung ausgerastet und hat Gegenstände aus dem Fenster geworfen - unter anderem Hanteln und ein Fahrrad.

Anrainer in der Eslarngasse alarmierten die Polizei. Eine Frau schrie und tobte in ihrer Wohnung. Dann schlug sie das Fenster ein und warf Gegenstände vom ersten Stock auf die Straße. „Die Frau hat fünf Kilo schwere Hantelscheiben, ein Damenfahrrad, eine Teekanne und andere Sachen auf die Straße geworfen und mit diesen Wurfgegenständen auch zwei geparkte Autos beschädigt“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber Radio Wien. Fußgänger wurden keine verletzt.

Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht

Streifenpolizisten besorgten sich bei der Mutter der Frau, die im selben Haus lebt, einen Zweitschlüssel. Denn die 42-Jährige weigerte sich, die Wohnungstür zu öffnen. Schließlich wurden WEGA-Beamte gerufen. Sie nahmen die Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, in Gewahrsam. Die Frau wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie die Gegenstände auf die Straße geworfen hatte, ist noch unklar.