Belvedere: Neue Leitung wird bekanntgegeben

Heute wird die neue Leitung des Belvedere bekanntgegeben. Der neue Direktor wird mit 1. Jänner 2017 die Nachfolge von Agnes Husslein-Arco, antreten, die wegen Verstößen gegen Compliance-Vorschriften in der Kritik steht.

17 Frauen und 18 Männer aus dem In- und Ausland haben sich in den letzten Wochen für die wissenschaftliche Leitung des Belvedere beworben. In Zukunft wird es auch einen kaufmännischen Direktor geben, für diese Position gab es sogar 51 Bewerber - mehr dazu in 86 Bewerbungen für Husslein-Nachfolge.

Bereits im Mai hätte die neue Doppelspitze feststehen sollen, doch nach den Querelen um die Verstöße gegen die hausinternen Compliance-Richtlinien durch die derzeitige Direktorin Agnes Husslein-Arco entschied sich Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) für eine Neuausschreibung der Posten.

APA/Robert Jäger

„Teamorientierte Persönlichkeit“ gesucht

Husslein-Arco wurde vorgeworfen, dass sie etwa Mitarbeiter des Belvedere für private Zwecke eingesetzt hätte. Eine offizielle Bestätigung dieser Vorwürfe gab es bisher nicht. Für die neue Leitung wird jedenfalls eine „teamorientierte Persönlichkeit“ gesucht.

