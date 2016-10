Drogendealer nach Flucht in Taxi festgenommen

Ein Dealer ist in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt mit einem Taxi vor der Polizei geflüchtet. An einer roten Ampel endete für den 32-Jährigen die Fahrt. Beim Mann wurden Kokainkugeln und Bargeld sichergestellt.

Am Samstag gegen 23.30 Uhr wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auf den Dealer aufmerksam. Er verkaufte in der Eßlinggasse nahe der U-Bahn-Station Schottenring Drogen. Als er die Ermittler in Zivil bemerkte, rannte der Mann davon. In der Brandstätte stieg der nigerianische Asylwerber in ein Taxi. Als das Fahrzeug bei einer roten Ampel in der Rotenturmstraße stoppte, endete die Fahrt für den Dealer, Polizisten hielten den Wagen an.

Nachdem der 32-Jährige für die knapp 400 Meter Wegstrecke acht Euro Fuhrlohn bezahlt hatte, wurde er festgenommen. Er hatte zwei Kokainkugeln mit einem Straßenverkaufswert von rund 40 Euro und Bargeld bei sich. Nach der Einvernahme wurde der Mann angezeigt und auf freien Fuß gesetzt.