Vergewaltigung: Prozess gegen Taxifahrer

Weil er sich an einem weiblichen Fahrgast vergangen haben soll, muss sich ein 54-jähriger Taxifahrer heute am Straflandesgericht verantworten. Der Angeklagte hatte sich am ersten Verhandlungstag nicht schuldig bekannt.

Der Taxler war im vergangenen April über Funk an eine Adresse in Liesing bestellt worden. Er sollte die 29-Jährige in die Leopoldstadt bringen. Während der Fahrt schlief die Frau, die laut Staatsanwältin Kristina Jahn erheblich alkoholisiert war, ein. Diesen Zustand soll der Taxler - ein gebürtiger Pole, verheiratet und mehrfacher Familienvater - ausgenützt haben, um die wehrlose Frau zu missbrauchen.

Als Polizistin ausgegeben, um zu flüchten

Laut Anklage schreckte die Frau auf, als der Taxler über bzw. bei ihr lag und sich an ihr zu schaffen machte. „Sie gab vor, Polizistin zu sein, um der Situation zu entkommen“, berichtete die Staatsanwältin. „Es gab Vorkommnisse“, räumte Verteidiger Elmar Kresbach ein. Diese wären aber auf Avancen der Frau zurückzuführen gewesen, „die eine gewisse Bereitschaft zu sexueller Abenteuerlust signalisiert hat“.

„Ich bin nicht schuldig. Sie wollte das“, gab der Angeklagte zu Protokoll. In weiterer Folge stilisierte er sich als Opfer einer lüsternen Frau, die ihn in seinem Taxi überrumpelt hätte. An der Zieladresse angelangt, habe sie sich nach dem Bezahlen des Fuhrlohns zu ihm gebeugt und „mit anzüglicher Stimme geflüstert, ob wir etwas machen können“.

Keine Enthaftung

Der Prozess wurde im August zur ergänzenden Beweisaufnahme vertagt. Der Enthaftungsantrag wurde damals abgewiesen, die U-Haft fortgesetzt. „Der dringende Tatverdacht ist nicht geringer geworden“, erklärte Richterin Martina Krainz damals, nachdem die betroffene Frau unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeugin vernommen wurde. Und weiter: „Aufgrund der Schwere der Tatvorwürfe und der Verantwortung des Angeklagten ist weiter von Tatbegehungsgefahr auszugehen.“