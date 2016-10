Schulautonome Tage sollen neu geordnet werden

Der Wiener Stadtschulrat fordert erneut eine Reform der sogenannten schulautonomen Tage. Für Eltern bedeuten diese oft eine organisatorische Herausforderung, vor allem, wenn sie Kinder an mehreren Schulen haben.

Ab Mittwoch oder ab nächster Woche haben viele Schüler eine ganze Woche Ferien. Für die Eltern bedeutet das Stress, wenn sie sich nicht frei nehmen können, müssen sie eine Betreuung organisieren. Es kann sogar soweit kommen, dass die Kinder an unterschiedlichen Schulen sind - und unterschiedlich frei haben.

Individuell freie Tage für Schüler

Der Präsident des Wiener Stadtschulrats, Jürgen Czernohorszky, fordert deswegen eine Reform der schulautonomen Tage: „Zwei der fünf Tage sind mit den Eltern für das ganze Bundesland geregelt, könnte auch für alle fünf [oder vier, für Pflichtschulen, Anm. d. Red.] Tage so sein, damit es für Eltern leichter ist. Oder für die anderen drei Tage entscheiden Familien einfach selbst, welche Tage das Kind freihaben soll. So wie Arbeitnehmer sich an unterschiedlichen Tagen frei nehmen können.“

Abstimmung wird geladen...

Wenn es zu diesem System kommen sollte, müsse es jedoch Kriterien geben, wie „keine Test- oder Schularbeitstage“, so Czernohorszky. Dass es zu Problemen kommt, wenn jedes Kind an anderen Tagen frei hat, erwartet er allerdings nicht: „Kinder werden auch jetzt krank und fehlen - und so wie die Schulen das jetzt großartig meistern, könnten sie das auch dann.“

Schulcluster für regionale Einheitlichkeit

Beschließen müsste so eine Reform das Bildungsministerium - und hier gibt es derzeit keine Änderungspläne, sagt Sektionschef Kurt Nekula. Für die schulautonome Entscheidung spricht folgendes: „Bei der Einführung hat man die regionalen Bedingungen sehr stark gesehen und dass man darauf Rücksicht nehmen kann.“

Hinweis: An Pflichtschulen gibt es vier schulautonome Tage, an weiterführenden sind es fünf.

Im Zuge der geplanten Schulcluster sollen die Tage aber zumindest regional einheitlicher werden, erklärt Nekula: „Wo ganz sicher eine Verbesserung stattfinden wird, das ist im Rahmen des neuen Schulrechtspakets zur Schulautonomie. Da werden Clusterbildungen angestrebt und Schritt für Schritt umgesetzt. In so einem Schulcluster ist es natürlich relativ leicht möglich, sich gut abzustimmen wann solche schulautonomen Tage stattfinden sollen, was auch zu mehr Zufriedenheit bei den Eltern führen wird.“

Links: