Messe als Schauplatz aktueller Designs

Abseits vom Mainstream kann man sich am Wochenende bei der Designmesse „blickfang“ einkleiden oder einrichten. Bei 150 Designern kann man Trends entdecken und ungewöhnliche Stücke kaufen, ehe sie den Massenmarkt erreichen.

Eine Plattform für Dinge, die einfach niemand sonst hat - das soll die blickfang-Messe beiten. Die Designmesse findet bereits zum 13. Mal im Museum für Angewandte Kunst (MAK) statt. Auf 3.500 Quadratmetern treten 150 Designer an, um ihre Kreationen vorzustellen.

Veranstaltungshinweis: Designmesse blickfang, 28. Oktober bis 30. Oktober, MAK, Stubenring 5

Die Messe soll Schauplatz aktueller Designtrends sein - so steht das Wiener Label Bonpart beispielsweise für technisch-reduzierte Möbelideen, die langsam den Skandinavien-Stil vergangener Jahre ablösen. Colorat zeigt laut den Veranstaltern wiederum auf dem „Made in Poland“-Corner seine Modekollektionen – mit farbenfrohen, stark gemusterten Entwürfen.

Auf der „blickfang“ sollen zeitgemäße Entwürfe für jeden Bereich des Lebens gezeigt werden, dazu gibt es verschiedene Sonderschauen und Inszenierungen einzelner Themen. So will die „Kids Design“-Sonderschau beweisen, dass kindgerechte Gestaltung nicht kunterbunt und kitschig sein muss. Hier zeigt und verkauft Living Siedendorf mitwachsende Möbel, und Tukluk bietet Magnetmatten an, die Kinder zu wilden Fantasie-Architekturen stapeln können.

