Frau nach Supermarkt-Einbruch eingeschlafen

Leichtes Spiel hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag bei der Festnahme einer Supermarkt-Einbrecherin - die 38-Jährige war am Tatort eingeschlafen. Sie dürfte auch einen Komplizen gehabt haben, nach ihm wird gefahndet.

Ein Lieferant hatte um Mitternacht auf dem Parkplatz vor dem Geschäft in Favoriten mehrere herumliegende Lebensmittel gefunden. Beim Lagerraum fehlte das Türschloss, weshalb er die Polizei rief. Die Beamten fanden eine 38-jährige Frau unter einem Mauervorsprung. Sie wurde festgenommen.

Komplize ließ die Frau zurück

Die 38-Jährige gab den Einbruch zu. Sie sei mit ihrem Freund in das Geschäft eingestiegen, um Lebensmittel zu stehlen. Diese haben die beiden „teilweise gleich gegessen“, sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Sie dürften sich noch längere Zeit am Tatort aufgehalten haben, wobei die nicht alkoholisierte Frau einschlief. Ihr Komplize verschwand in der Zwischenzeit, soll laut Polizei aber rasch ausgeforscht und einvernommen werden.