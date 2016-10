Bollywood-Konzert endet in Massenschlägerei

Am Rande eines Konzerts eines indischen Bollywood-Künstlers im Gasometer ist es am Samstagabend in Simmering zu einer Massenschlägerei zwischen mehreren Dutzend Personen gekommen. Dabei gab es einen Schwerverletzten.

Der Mann erlitt Knochenbrüche und wird noch im Spital behandelt. „Mehrere weitere Personen wurden geringfügiger verletzt“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber Radio Wien. Der in seiner Heimat populäre Liedermacher, Schauspieler und Filmproduzent Babbu Maan lockte am Samstag zahlreiche in Wien lebende Landsleute ins Gasometer.

Eisenstangen und Schwert sichergestellt

Aus welchen Gründen es vor dem Gebäude zu der tätlichen Auseinandersetzung kam, war vorerst unklar. In die Schlägerei, die gegen 20.40 Uhr über die Bühne ging, waren zahlreiche Inder verwickelt. Laut Zeugenaussagen wurden zahlreiche Waffen wie Eisenstangen und ein Schwert verwendet, die später von der Polizei im Nahbereich des Tatorts sichergestellt werden konnten. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen gegen vorerst unbekannte Täter aufgenommen.