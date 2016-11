Taser bisher 221 Mal eingesetzt

Vor zehn Jahren hat die österreichische Polizei den Taser eingeführt, eine Elektoschockwaffe, die den Getroffenen für kurze Zeit bewegungsunfähig machen soll. Seit damals wurde die Waffe 226 Mal eingesetzt.

Seit zehn Jahren gibt es in Österreich den Taser, nach einer sechsjährigen Probephase ist er seit vier Jahren mit 200 Stück als Dienstwaffe im Einsatz, aber nur bei bestimmten Sondereinheiten wie der Cobra oder Wega.

„Der Taser wird vorwiegend zum Einsatz gebracht, wenn vor allem eine bewaffnete Person droht, gegen die Exekutivbediensteten vorzugehen“, sagt Hermann Zwanzinger vom Referat für Sondereinsatzangelegenheiten im Innenministerium gegenüber der „ZIB“.

Eine Person durch Taser schwer verletzt

Die Einführung in Österreich war auch umstritten, weil es in den USA immer wieder zu Todesfällen durch Taser-Einsätze gekommen war und immer noch kommt. In Österreich war das bisher nicht der Fall. Seit Juni 2006 kam der Taser 221-mal zum Einsatz, dabei wurde eine Person schwer verletzt und niemand getötet.

Im Vergleich dazu haben die österreichischen Beamten 75-mal zu Schusswaffen gegriffen, dabei 37 Personen schwer verletzt und neun getötet. Die Polizei betont, der Tasereinsatz sei streng geregelt, jede Anwendung werde aufgezeichnet.

Polizei unter Strom: Zehn Jahre Taser „ZIB“-Redakteurin Julia Varga war bei dem Taser-Training der österreichischen Spezialeinheiten dabei.

Beamte die diesen Elektorschocker tragen dürfen, müssen mindestens einmal im Jahr ein derartiges mehrstündiges Training durchführen. Den Einsatzbereich für den Taser ausweiten will die Polizei vorläufig nicht.

