Viennale endet mit Preisen und Carpenter

Die 54. Ausgabe der Viennale endet heute mit einer Abschlussgala. Die Wiener Filmpreise für den besten österreichischen Spiel- und Dokumentarfilm werden vergeben, Filmregisseur John Carpenter ist zu Gast.

Das Filmfestival endet mit einer Hommage an das alte Hollywood: Im beschwingten Filmmusical „La La Land“ von Damien Chazelle sind Ryan Gosling und Emma Stone als tanzendes und singendes Liebespaar zu erleben. Parallel zur Abschlussgala im Gartenbaukino gastiert Horrorfilmregisseur John Carpenter im Stadtkino bei einem Screening seines Klassikers „They Live“.

Obwohl Wiens internationales Filmfestival keinen offiziellen Wettbewerb hat, werden im Rahmen der Abschlussgala dennoch Sieger gekürt. So werden die Wiener Filmpreise für den besten österreichischen Spiel- und Dokumentarfilm des vergangenen Jahres, der FIPRESCI-Preis der internationalen Filmkritik, der „Standard“-Publikumspreis sowie ein Stipendium der Erste Bank verliehen.

300 Filme und prominente Gäste

Die heuer um einen Tag verkürzte Viennale zeigte in den vergangenen zwei Wochen über 300 Filme und empfing zahlreiche prominente Gäste von Kenneth Lonergan über Luc Dardenne bis Abel Ferrara. Die große Retrospektive im Österreichischen Filmmuseum zu „Thema und Variation im Film“ läuft noch bis Ende des Monats.

TV-Hinweis: „Wien heute“, 2.11.2016, 19.00 Uhr, ORF2 und danach online unter tvthek.ORF.at.

Am vorletzten Viennale-Abend am Dienstag gastierte die US-Sängerin Patti Smith im Gartenbaukino. Begleitet wurde sie in dem intimen Konzert nur von Tony Shanahan an Gitarre und Klavier. Mit der Viennale verbindet Smith mittlerweile „eine kleine Love-Story“, wie Festivaldirektor Hans Hurch in seinen einleitenden Worten festhalten sollte. Das Konzert sollte „eine kleine Segnung für Hans und das Festival“ werden, kündigte Smith zu Beginn an, und sie meinte damit natürlich das ganze Publikum.

Am Mittwoch ist Patti Smith ab 17.30 Uhr im Gespräch mit Filmemacher Jem Cohen beim Artist Talk im Viennale-Festivalzentrum. Noch bis 10. November sind Fotografien der Künstlerin im Metro Kinokulturhaus ausgestellt, wobei unter den „28 Photographs“ auch einige Motive aus Wien zu entdecken sind.

Links: