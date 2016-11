Weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Menschen ohne Job ist in Wien im Oktober gestiegen. 152.722 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulungen, das ist ein Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einen Rückgang gab es bei jungen Arbeitslosen.

Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen betrug im Oktober laut Arbeitsmarktservice (AMS) 123.663 und damit um 2,4 Prozent mehr als im Oktober 2015. Dazu kommen 29.059 Personen in Schulungen (plus 2,1 Prozent). Die Zahl der arbeitslosen Personen im Alter unter 25 Jahren ist um fünf Prozent zurückgegangen, bei den unter 20-Jährigen waren es sieben Prozent. Dagegen hat die Zahl der Personen ohne Arbeit in der Altersgruppe über 50 Jahre um 4,2 Prozent zugenommen.

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren Hotellerie und Gastronomie (plus 6,3 Prozent) und Einzelhandel (plus 3,1 Prozent) besonders betroffen. In der Warenproduktion (minus 4,1 Prozent) und im Baubereich (minus 8,1 Prozent) gab es Rückgänge. Gestiegen ist die Zahl der offenen Stellen. Demnach waren laut AMS mit 31. Oktober rund 5.000 offene Stellen gemeldet.

Mehr Arbeitslose in ganz Österreich

In ganz Österreich waren im Oktober inklusive Schulungsteilnehmern 411.951 Menschen ohne Job, ein Plus von 0,3 Prozent. 340.779 Personen waren als arbeitslos vorgemerkt. Aus den Zahlen geht außerdem hervor, dass für die Betroffenen die Rückkehr in die Arbeitswelt zunehmend schwieriger wird - mehr dazu in Arbeitslosigkeit verfestigt sich (oesterreich.ORF.at).

Im September hatte es in Wien bei der Zahl der arbeitslosen Menschen noch den geringsten Anstieg seit fünf Jahren gegeben. 122.510 Personen waren als arbeitslos vorgemerkt, der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug 2,6 Prozent - mehr dazu in Arbeitslose: Geringster Anstieg seit fünf Jahren (wien.ORF.at; 3.10.2016).

