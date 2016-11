JA Josefstadt: Häftling verletzt drei Beamte

Ein 23-jähriger Häftling der Justizanstalt (JA) Josefstadt hat am Dienstag bei einem Angriff drei Justizwachebeamte verletzt. Ein Beamter erlitt Prellungen sowie eine Gehirnerschütterung. Er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Seine beiden Kollegen wurden ambulant im Spital versorgt, bestätigte Josef Schmoll von der Generaldirektion für den Strafvollzug einen Bericht von heute.at. Der Insasse ist laut Schmoll „ohne große Vorwarnung auf den Beamten losgegangen und hat ihn zu Boden geschleudert“. Ein zu Hilfe eilender Kollege wurde ebenso verletzt wie ein dritter Beamter, der Pfefferspray gegen den 23-Jährigen einsetzte.

Häftling mithilfe von Pfefferspray überwältigt

Der Häftling wurde schließlich überwältigt und dabei nicht verletzt, sagte Schmoll. Der stationär aufgenommene Justizwachebeamte wurde am Mittwochnachmittag aus dem Krankenhaus entlassen. Zuvor habe er dem Mann gemeinsam mit Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) einen Besuch abgestattet, erläuterte Schmoll. Anschließend machte sich der Minister an Ort und Stelle ein Bild von der Situation in der JA Josefstadt. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger, der wegen Suchtmitteldelikten einsitzt.

Schon Mitte Oktober hatte ein Häftling in der JA Josefstadt für Aufregung gesorgt. Er setzte aus unbekannten Gründen eine Decke in Brand, 14 Menschen wurden dabei verletzt. Vorübergehend mussten die Häfltinge sogar verlegt werden - mehr dazu in Brand in Justizanstalt: Häftlinge werden verlegt und Brand in Justizanstalt: Schweigen zu Motiv.

