Volksschülerin starb an Meningitis

Eine Wiener Volksschülerin ist an Meningitis gestorben, berichtet die Tageszeitung „Heute“. Da die Krankheit sehr leicht übertragbar ist, wurden Mitschüler und Lehrer untersucht und bekamen Antibiotika.

Vergangene Woche wurde das Mädchen, das die Volksschule am Hundsturm in Margareten besucht, mit hohem Fieber ins Spital eingeliefert. Bei ihr wurde Meningitis diagnostiziert, also Gehirnhautentzündung. Am Wochenende versuchen die Ärzte das Leben des Mädchen retten, doch vergeblich.

Am Donnerstagvormittag starb die Schülerin. Da die Krankheit hochansteckend ist, wurde der Bezirksschulinspektor über den Erkrankungsfall informiert. Daraufhin wurden Lehrer der Klasse und auch die Mitschüler untersucht. Sie erhielten vorbeugend Antibiotika. Der Stadtgesundheitsdienst MA 15 bestätigte den Fall.

